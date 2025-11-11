"Евразия" медиа мектебинин максаты менен маңызы
Камчыбек Ташиев чек аралардан оор курал-жарактар алынарын билдирди. Ал өлкө бардык коңшулары менен чек арасын тактап бүткөнүн, мындан ары чек арада жаңжалдар болбойт деген үмүтү бар экенин белгиледи. Трамп Сириянын утурумдук президенти Аш-Шараа менен жолукту. Сириянын буга чейин бир да президенти АКШга расмий сапар менен барган эмес. Кыргызстанда 600дөй студент Евразия фонду каржылаган медиа мектепте 3 күндүк тренингден өттү. Студенттер пайдалуу маалымат менен пропаганданын айырмасын канчалык ажырата алышат?
