ЧУКУЛ КАБАР!
11-Ноябрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 21:50

Бүгүн Азаттыкта

"Евразия" медиа мектебинин максаты менен маңызы

"Евразия" медиа мектебинин максаты менен маңызы
"Евразия" медиа мектебинин максаты менен маңызы

Камчыбек Ташиев чек аралардан оор курал-жарактар алынарын билдирди. Ал өлкө бардык коңшулары менен чек арасын тактап бүткөнүн, мындан ары чек арада жаңжалдар болбойт деген үмүтү бар экенин белгиледи. Трамп Сириянын утурумдук президенти Аш-Шараа менен жолукту. Сириянын буга чейин бир да президенти АКШга расмий сапар менен барган эмес. Кыргызстанда 600дөй студент Евразия фонду каржылаган медиа мектепте 3 күндүк тренингден өттү. Студенттер пайдалуу маалымат менен пропаганданын айырмасын канчалык ажырата алышат?

