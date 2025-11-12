Линктер

"Биздин жер сатылбайт!" Бразилиянын түпкүлүктүү калкы эмнеге капа?

"Биздин жер сатылбайт!" Бразилиянын түпкүлүктүү калкы эмнеге капа?

Орусия Коргоо министрлиги менен келишим түзүп, Украинага барып согушкан чет элдиктерди өз өлкөсүнө өткөрүп бербей турган болду. Орус бийлигинин соңку сунушун көптөр кооптуу коңгуроо катары кабылдоодо. Бразилиянын Белем шаарында өтүп жаткан климат боюнча глобалдык жыйынга түпкүлүктүү калктын ондогон өкүлү кирип барууга аракет кылды. Алар климат боюнча чечкиндүү чараларды талап кылууда. “Түндүк” тиркемесинен 20 миңден ашык адам насыя алууга өзүнө тыюу салды. Бул механизм жарандарды шыруундардан канчалык коргойт?

