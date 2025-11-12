"Биздин жер сатылбайт!" Бразилиянын түпкүлүктүү калкы эмнеге капа?
Орусия Коргоо министрлиги менен келишим түзүп, Украинага барып согушкан чет элдиктерди өз өлкөсүнө өткөрүп бербей турган болду. Орус бийлигинин соңку сунушун көптөр кооптуу коңгуроо катары кабылдоодо. Бразилиянын Белем шаарында өтүп жаткан климат боюнча глобалдык жыйынга түпкүлүктүү калктын ондогон өкүлү кирип барууга аракет кылды. Алар климат боюнча чечкиндүү чараларды талап кылууда. “Түндүк” тиркемесинен 20 миңден ашык адам насыя алууга өзүнө тыюу салды. Бул механизм жарандарды шыруундардан канчалык коргойт?
Чыгарылыштар
-
Ноябрь 11, 2025
"Евразия" медиа мектебинин максаты менен маңызы
-
Ноябрь 10, 2025
Астана: Армияда өлгөн аскерлердин апалары бийликке кайрылды
-
-
Ноябрь 06, 2025
"Кара алтындын" баасы канча?
-
Ноябрь 05, 2025
"Нью-Йорк - иммигранттардын шаары". Мамданинин жеңиши
-
Ноябрь 04, 2025
Доха: Бишкек палестин элине тилектештик билдирди
Шерине