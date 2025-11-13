Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
13-Ноябрь, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 23:34

Бүгүн Азаттыкта

"Уул-кызым сырттан акча салат". Базарда баа өстү

"Уул-кызым сырттан акча салат". Базарда баа өстү
Embed
"Уул-кызым сырттан акча салат". Базарда баа өстү

No media source currently available

0:00 0:25:39 0:00
Түз линк

Кыргызстанда эттин баасы 900 сомго чыкты. Өкмөт бааны кантип ооздуктайт? Украинанын энергетикалык тармагында миллиондогон долларлык коррупциялык схеманын бети ачылды. Ага Владимир Зеленскийдин мурдагы бизнес өнөктөшү Тимур Миндич да аралашкан болушу мүмкүн экени айтылууда. Борбор Азиядагы медианын абалы кандай? Ташкентте аймактагы журналисттер, адистер чөлкөмдөгү сөз эркиндигинин абалы, журналисттердин копсуздугу жана медиа тармагындагы тенденцияларды талкуулап жатышат?

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG