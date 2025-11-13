"Уул-кызым сырттан акча салат". Базарда баа өстү
Кыргызстанда эттин баасы 900 сомго чыкты. Өкмөт бааны кантип ооздуктайт? Украинанын энергетикалык тармагында миллиондогон долларлык коррупциялык схеманын бети ачылды. Ага Владимир Зеленскийдин мурдагы бизнес өнөктөшү Тимур Миндич да аралашкан болушу мүмкүн экени айтылууда. Борбор Азиядагы медианын абалы кандай? Ташкентте аймактагы журналисттер, адистер чөлкөмдөгү сөз эркиндигинин абалы, журналисттердин копсуздугу жана медиа тармагындагы тенденцияларды талкуулап жатышат?
Чыгарылыштар
-
-
Ноябрь 11, 2025
"Евразия" медиа мектебинин максаты менен маңызы
-
Ноябрь 10, 2025
Астана: Армияда өлгөн аскерлердин апалары бийликке кайрылды
-
-
Ноябрь 06, 2025
"Кара алтындын" баасы канча?
-
Ноябрь 05, 2025
"Нью-Йорк - иммигранттардын шаары". Мамданинин жеңиши
Шерине