ЕККУ: Кыргызстандагы медианын абалына тыкыр көз салып турабыз
Өткөн түнү кафе-ресторандардан элди сыртка айдап чыккан жетекчилердин жоругу коомчулукту гана эмес президент Жапаровду да нааразы кылды. Киевде Орус армиясынын аба соккусунан алты киши набыт болду. Кремль Киевди “тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн баш тартты” деп айыптап, согушту уланта берерин билдирди. Парламенттик шайлоонун үгүт иштери ургаалдуу жүрүп жатат. Талапкерлер элге эмне убада берүүдө?
