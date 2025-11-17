Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
17-Ноябрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 23:55

Бүгүн Азаттыкта

Атамбаев менен Жапаровдун кайым айтышы күчөдү

Атамбаев менен Жапаровдун кайым айтышы күчөдү
Embed
Атамбаев менен Жапаровдун кайым айтышы күчөдү

No media source currently available

0:00 0:19:41 0:00
Түз линк

Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун кайым айтышуусу күчөдү. Жапаров Атамбаевди энергетикадагы коррупция үчүн айыптаса, Атамбаев бул ирет президентти “сөз эркиндигин чектеди” деп сындап, бир топ дооматтарды койду. Чүйдө Кыргызстан менен Кытай жарандарынын мушташы өлкөдө жүргөн кытайлыктарга каршы маанайды күчөттү. Бийлик жарандарды чагымга алдырбоого чакырууда. Украинанын Харьков облусундагы Балаклея шаарынын борборуна жасалган ракеталык сокку бир нече адамдын өмүрүн алды. Жараат алгандардын арасында балдар бар.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG