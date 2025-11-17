Атамбаев менен Жапаровдун кайым айтышы күчөдү
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун кайым айтышуусу күчөдү. Жапаров Атамбаевди энергетикадагы коррупция үчүн айыптаса, Атамбаев бул ирет президентти “сөз эркиндигин чектеди” деп сындап, бир топ дооматтарды койду. Чүйдө Кыргызстан менен Кытай жарандарынын мушташы өлкөдө жүргөн кытайлыктарга каршы маанайды күчөттү. Бийлик жарандарды чагымга алдырбоого чакырууда. Украинанын Харьков облусундагы Балаклея шаарынын борборуна жасалган ракеталык сокку бир нече адамдын өмүрүн алды. Жараат алгандардын арасында балдар бар.
