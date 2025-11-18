Энергетикалык кризис: "Кайым айтышты токтотуп, ишке өтүш керек"
Президент Садыр Жапаров менен мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин кайым айтышуусуна экс-премьер-министрлер Өмүрбек Бабанов менен Сапар Исаков аралашты. Бири бийликти жактаса, экинчиси сындап чыкты. Ысык-Көлдө эс алуу жайларынын биринде 45 жаштагы Эрлан Батыралиев ур-токмоктон каза болду. Кылмышка шек саналып төрт жаран кармалды. Алардын экөө милиция кызматкери. БУУнун Коопсуздук кеңеши Газа боюнча Дональд Трамптын сунушунун негизинде иштелип чыккан тынчтык планына байланыштуу резолюцияны жактырды. Эми анклавды убактылуу “Тынчтык кеңеши” башкарып, эл аралык күчтөр киргизилет.
