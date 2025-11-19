Линктер

Бээжиндин башкы дипломаты Бишкекке келди

Бээжиндин башкы дипломаты Бишкекке келди

Украинада соңку чабуулдарда 20дай кишинин өмүрү кыйылды. Киев АТАCМS ракетасы менен Орусиянын ичине биринчи жолу сокку урганын билдирди. Ал тапта украин президенти Зеленский Анкарага барды. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Бишкекке расмий сапар менен келди. Бээжиндин башкы дипломаты кытай жарандарына каршы маанай күчөп турган учурда келди. Шайлоо алдында үгүттүн жол-жоболорун бузду делген 90дон ашык кайрылуу түштү. Боршайком эки талапкерди жоопкерчиликке тартууга уруксат берди.

