Бээжиндин башкы дипломаты Бишкекке келди

Украинада соңку чабуулдарда 20дай кишинин өмүрү кыйылды. Киев АТАCМS ракетасы менен Орусиянын ичине биринчи жолу сокку урганын билдирди. Ал тапта украин президенти Зеленский Анкарага барды. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И Бишкекке расмий сапар менен келди. Бээжиндин башкы дипломаты кытай жарандарына каршы маанай күчөп турган учурда келди. Шайлоо алдында үгүттүн жол-жоболорун бузду делген 90дон ашык кайрылуу түштү. Боршайком эки талапкерди жоопкерчиликке тартууга уруксат берди.
Чыгарылыштар
-
Ноябрь 18, 2025
Энергетикалык кризис: "Кайым айтышты токтотуп, ишке өтүш керек"
-
Ноябрь 17, 2025
Атамбаев менен Жапаровдун кайым айтышы күчөдү
-
Ноябрь 14, 2025
ЕККУ: Кыргызстандагы медианын абалына тыкыр көз салып турабыз
-
Ноябрь 13, 2025
"Уул-кызым сырттан акча салат". Базарда баа өстү
-
-
Ноябрь 11, 2025
"Евразия" медиа мектебинин максаты менен маңызы
