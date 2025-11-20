Чуулгандуу кытайлык ишкер Абдукадыр мечит салат
АКШ даярдаган тынчтык планында Киев Донбасстан толук баш тартышы керектиги камтылган. Расмий Киев үн ката элек, буга чейин Украина бир карыш жерин бербей турганын билдирген. Борбор Азияда көмүскө карго империясын түзгөн, кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадыр кайра талкууга түштү. Журналисттик иликтөөлөрдүн баш каарманы Кыргызстанга 55 млн долларлык мечит куруп берип жатат. Москва каржылаган “Евразия” фонду Кыргызстанда орус тили жана маданияты борборлорун ачып жатат. Илан Шор жана Маргарита Симоньян сыяктуу талаштуу фигуралар менен байланышкан долбоорлордун максаты эмне?
