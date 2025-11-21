Шайлоочулардын суроосу: Миграция, жарык, билим берүү
АКШнын "тынчтык планы" кимдин кызыкчылыгын көздөйт? Украин президенти Владимир Зеленский документ Украинанын эгемендигине шек келтирбеши керек деди. Кремль азырынча үн ката элек. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда кытай жарандары көбөйгөн себебин түшүндүрдү. Алар чоң долбоорлордун курулушу үчүн келип жатканын айтып, кооптонууга негиз жок экенин кайталады. Кыргыз балбандары Эр-Риядда өткөн Ислам шериктештиги оюндарында төрт алтын, төрт коло медал утуп келди.
Чыгарылыштар
Ноябрь 20, 2025
Чуулгандуу кытайлык ишкер Абдукадыр мечит салат
Ноябрь 19, 2025
Бээжиндин башкы дипломаты Бишкекке келди
Ноябрь 18, 2025
Энергетикалык кризис: "Кайым айтышты токтотуп, ишке өтүш керек"
Ноябрь 17, 2025
Атамбаев менен Жапаровдун кайым айтышы күчөдү
Ноябрь 14, 2025
ЕККУ: Кыргызстандагы медианын абалына тыкыр көз салып турабыз
Ноябрь 13, 2025
"Уул-кызым сырттан акча салат". Базарда баа өстү
