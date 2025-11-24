Эмил Жороев: Өлкөгө дүрбөлөң салчу эч нерсе жок
Шайлоого бир апта калганда массалык башаламандык уюштурууну көздөгөн деген негизде бир катар саясатчылар кармалды. Алардын он чактысы 2 айга камалды. Женевада Украинада урушту токтотуу боюнча сүйлөшүү жүрдү. Вашингтон менен Киевдин делегациялары жараянда "жылыш" бар десе, Кремль расмий маалымат ала электигин айтууда. Бишкекте “Номад ТВ” телеканалдын ачылышына Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова катышты.
Чыгарылыштар
Ноябрь 21, 2025
Шайлоочулардын суроосу: Миграция, жарык, билим берүү
Ноябрь 20, 2025
Чуулгандуу кытайлык ишкер Абдукадыр мечит салат
Ноябрь 19, 2025
Бээжиндин башкы дипломаты Бишкекке келди
Ноябрь 18, 2025
Энергетикалык кризис: "Кайым айтышты токтотуп, ишке өтүш керек"
Ноябрь 17, 2025
Атамбаев менен Жапаровдун кайым айтышы күчөдү
Ноябрь 14, 2025
ЕККУ: Кыргызстандагы медианын абалына тыкыр көз салып турабыз
