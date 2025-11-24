Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
24-Ноябрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 21:59

Эмил Жороев: Өлкөгө дүрбөлөң салчу эч нерсе жок

Эмил Жороев: Өлкөгө дүрбөлөң салчу эч нерсе жок

Түз линк

Шайлоого бир апта калганда массалык башаламандык уюштурууну көздөгөн деген негизде бир катар саясатчылар кармалды. Алардын он чактысы 2 айга камалды. Женевада Украинада урушту токтотуу боюнча сүйлөшүү жүрдү. Вашингтон менен Киевдин делегациялары жараянда "жылыш" бар десе, Кремль расмий маалымат ала электигин айтууда. Бишкекте “Номад ТВ” телеканалдын ачылышына Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова катышты.

