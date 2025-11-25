Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
Путинди Бишкекке кимдер коштоп келди?

Путинди Бишкекке кимдер коштоп келди?

Киев менен Москва бири-бирине абадан сокку урду. Кремль буга чейин Евробиримдик сунуштаган тынчтык планын четке какты. Орусиянын президенти Владимир Путинди Кыргызстанга өкмөттүк жетекчилер менен катар Роман Абрамович, Муса Бажаев өңдүү олигархтар коштоп келатат. Бул сапардын мааниси эмнеде?

