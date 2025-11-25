Путинди Бишкекке кимдер коштоп келди?
Киев менен Москва бири-бирине абадан сокку урду. Кремль буга чейин Евробиримдик сунуштаган тынчтык планын четке какты. Орусиянын президенти Владимир Путинди Кыргызстанга өкмөттүк жетекчилер менен катар Роман Абрамович, Муса Бажаев өңдүү олигархтар коштоп келатат. Бул сапардын мааниси эмнеде?
Чыгарылыштар
-
Ноябрь 24, 2025
Эмил Жороев: Өлкөгө дүрбөлөң салчу эч нерсе жок
-
Ноябрь 21, 2025
Шайлоочулардын суроосу: Миграция, жарык, билим берүү
-
Ноябрь 20, 2025
Чуулгандуу кытайлык ишкер Абдукадыр мечит салат
-
Ноябрь 19, 2025
Бээжиндин башкы дипломаты Бишкекке келди
-
Ноябрь 18, 2025
Энергетикалык кризис: "Кайым айтышты токтотуп, ишке өтүш керек"
-
Ноябрь 17, 2025
Атамбаев менен Жапаровдун кайым айтышы күчөдү
Шерине