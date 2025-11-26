Украина: Майданда кырдаал оор, сүйлөшүүлөр уланууда
Запорожьеге жасалган Орусиянын жапырт дрон чабуулунан ондогон имараттар жабыркап, бир нече тургун жаракат алды. Майдандагы кырдаал оор болуп турган чакта тынчтык сүйлөшүүлөр уланууда. Путиндин Кыргызстанга мамлекеттик сапарынын алкагында өлкөдөгү орус тилинин макамы, Канттагы авиабаза, Номад ТВ жана башка долбоорлор, миграция маселеси тууралуу сөз болду. Мындан тышкары бир катар документтерге кол коюлду.
