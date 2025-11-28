"Таза аба издесең айылга бар". Бишкек ыштан арылабы?
Гонконгдо өрттөн набыт болгондордун саны 128ге жетти, 200дөй киши дайынсыз. Эки күн мурда көп кабаттуу сегиз үйдүн биринде тутанган өрт башкаларына тез эле жайылып кетти. Курулуш министринин орун басары Талантбек Иманакунов сөзү Бишкек шаарынын тургундарын таң калтырды. Ыштан кантип арылабыз? Бакиевдин адвокаты анын ишин кайра кароо өтүнүчү менен сотко кайрыларын айтты. Минскиде жүргөн мурдагы президенттин маселесин Беларустун авторитардык лидери Александар Лукашенко Бишкектеги саммит учурунда козгогон эле.
