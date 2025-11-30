Талас, Чүй: №16 жана №17 округдардын баштапкы жыйынтыгы

Талас облусу Чүй облусунун айрым аймактары менен кошо эки округга бөлүнгөн.
№ 16 округдун борбору деп Талас шаары белгиленген, курамына шаар өзү жана облустун Айтматов, Манас, Бакай-Ата райондору кирген. Мында үч орунга 10 талапкер ат салышты. Баштапкы эсеп боюнча, эң көп добуш Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, 49 жаштагы Дастанбек Жумабековдо, талапкерлигин "Ынтымак" саясий партиясы көрсөткөн Медина Кайрылбековада жана 36 жаштагы Медер Чотоновдо.
Ал эми Талас району Чүй облусунун айрым райондору менен катар кирген № 17 округда үч орунга 15 талапкер атаандаш болду. Добуштарынын саны жагынан Нурланбек Азыгалиев, Улукбек Узакбаев жана аялдардан Чолпон Эсенаманова алдыда келе жатат.
Кыргызстанда 30-ноябрда Жогорку Кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо өттү. Өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлгөн. Ар бир округдан үчтөн депутат шайланып келет. Парламенттеги 90 орун үчүн 460 талапкер ат салышты.
Кыргызстан боюнча 2 миң 492 шайлоо тилкеси, мындан тышкары аралыктан добуш берүү үчүн 27 тилке иштеди. Чет жакта, 34 мамлекеттин 89 шаарында 100 шайлоо тилкеси ачылган. (RK)
Шерине