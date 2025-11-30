Шайлоо: Саат 19:00гө карата добуш бергендер 34% түздү

30-ноябрда өтүп жаткан Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо саат 19:00гө карата 1 млн 472 миң 264 жаран добуш берди. Бул көрсөткүч жалпы шайлоочулардын 34,31 % түзөт.
Борбордук шайлоо комиссиясынын (БШК) сайтындагы маалыматка ылайык, саат 18:00гө карата жалпы шайлоочулардын 30,99% (1 млн 330 миң 602 жаран) добуш берүүгө катышкан.
Кыргызстан боюнча 2 миң 492 шайлоо тилкеси саат 8:00дө ачылып, добуш берүү башталган.
Мындан тышкары аралыктан добуш берүү үчүн 27 тилке иштеп жатат. Чет өлкөлөрдө 100 тилке бар жана Бишкек убактысы боюнча саат 8:00гө чейин 620 шайлоочу добуш берди.
Боршайком билдиргендей, шайлоого жалпы 460 талапкер ат салышууда жана бул жолу 4 294 243 шайлоочу добуш берет. Анын 48,47% эркектер, 51,52% аялдар.(ZKo)
Шерине