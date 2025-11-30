Линктер

30-Ноябрь, 2025-жыл, жекшемби, Бишкек убактысы 20:46
Шайлоо: Саат 19:00гө карата добуш бергендер 34% түздү

Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо. 2025-жыл, 30-ноябрь. Бишкек.
Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоо. 2025-жыл, 30-ноябрь. Бишкек.

30-ноябрда өтүп жаткан Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоодо саат 19:00гө карата 1 млн 472 миң 264 жаран добуш берди. Бул көрсөткүч жалпы шайлоочулардын 34,31 % түзөт.

Борбордук шайлоо комиссиясынын (БШК) сайтындагы маалыматка ылайык, саат 18:00гө карата жалпы шайлоочулардын 30,99% (1 млн 330 миң 602 жаран) добуш берүүгө катышкан.

Кыргызстан боюнча 2 миң 492 шайлоо тилкеси саат 8:00дө ачылып, добуш берүү башталган.

Мындан тышкары аралыктан добуш берүү үчүн 27 тилке иштеп жатат. Чет өлкөлөрдө 100 тилке бар жана Бишкек убактысы боюнча саат 8:00гө чейин 620 шайлоочу добуш берди.


Боршайком билдиргендей, шайлоого жалпы 460 талапкер ат салышууда жана бул жолу 4 294 243 шайлоочу добуш берет. Анын 48,47% эркектер, 51,52% аялдар.(ZKo)

