Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
13-Январь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 23:40

Бүгүн Азаттыкта

"Соловьёв айтса эле дүрбөлөң түшүү туура эмес"

"Соловьёв айтса эле дүрбөлөң түшүү туура эмес"
Embed
"Соловьёв айтса эле дүрбөлөң түшүү туура эмес"

No media source currently available

0:00 0:19:59 0:00
Түз линк

Орусиялык журналист Владимир Соловьёв согушту Украинадан тышкары жайылтуу мүмкүн экенин айтып, Борбор Азия менен Арменияны атады. Ереван Орусиянын элчисине нааразылык нотасын тапшырды. Бул арада Харьковго жасалган чабуулдан төрт киши каза тапты. Суук түшкөнү Орусия Украинанын энергетикалык жайларына соккуларын күчөтүп келатат. Манас шаарында 40 жаштагы аял өз үйүндө асынган абалда табылды. Сузакта 28 жаштагы келин күйөөсүнүн колунан каза тапканын милиция ырастады.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG