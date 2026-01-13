"Соловьёв айтса эле дүрбөлөң түшүү туура эмес"
Орусиялык журналист Владимир Соловьёв согушту Украинадан тышкары жайылтуу мүмкүн экенин айтып, Борбор Азия менен Арменияны атады. Ереван Орусиянын элчисине нааразылык нотасын тапшырды. Бул арада Харьковго жасалган чабуулдан төрт киши каза тапты. Суук түшкөнү Орусия Украинанын энергетикалык жайларына соккуларын күчөтүп келатат. Манас шаарында 40 жаштагы аял өз үйүндө асынган абалда табылды. Сузакта 28 жаштагы келин күйөөсүнүн колунан каза тапканын милиция ырастады.
Январь 12, 2026
"Иранда эл жалпы колдой турган бир лидер жок"
Январь 09, 2026
Хаменеи АКШны айыптады, Трамп эскертүүсүн кайталады
Январь 08, 2026
Иран: Полиция менен демонстранттардын кагылышы уланууда
Январь 07, 2026
Иранда полиция демонстранттарга каршы ок чыгарды
Январь 06, 2026
Бишкекте өспүрүмдөр кордолгон окуя катталды
Январь 05, 2026
Блогерлерди тескөөчү мыйзам долбоору даярдалууда
