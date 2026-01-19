Тажик-ооган чек арасында төрт согушкер жок кылынды
Испаниянын түштүгүндө эки ыкчам поезд кагылышып, кеминде 39 адам мерт кетти. Эмне үчүн ыкчам жүргөн поезддин вагондору тилкеден чыгып кеткени белгисиз. УКМК Бишкектеги реабилитациялык борбордун кызматкерлерин кармады. Алар борбордо бейтаптарды аёосуз сабап, кыйнаган деп айыпталууда. Орусиянын Камчатка жарым аралында 3 метрге чейин кар түштү. Үйлөр көмүлүп, чатырдан түшкөн кар эки адамдын басып калды.
Январь 16, 2026
Бишкекте пакистандык студент өрттөн каза тапты
Январь 15, 2026
АКШ кыргыз жарандарына иммиграциялык визаны убактылуу токтотот
Январь 14, 2026
Иран: Миңдеген кишинин өлүмү, Трамптын эскертүүсү
Январь 13, 2026
"Соловьёв айтса эле дүрбөлөң түшүү туура эмес"
Январь 12, 2026
"Иранда эл жалпы колдой турган бир лидер жок"
Январь 09, 2026
Хаменеи АКШны айыптады, Трамп эскертүүсүн кайталады
