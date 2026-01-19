Линктер

19-Январь, 2026-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 21:08

Бүгүн Азаттыкта

Тажик-ооган чек арасында төрт согушкер жок кылынды

Испаниянын түштүгүндө эки ыкчам поезд кагылышып, кеминде 39 адам мерт кетти. Эмне үчүн ыкчам жүргөн поезддин вагондору тилкеден чыгып кеткени белгисиз. УКМК Бишкектеги реабилитациялык борбордун кызматкерлерин кармады. Алар борбордо бейтаптарды аёосуз сабап, кыйнаган деп айыпталууда. Орусиянын Камчатка жарым аралында 3 метрге чейин кар түштү. Үйлөр көмүлүп, чатырдан түшкөн кар эки адамдын басып калды.

