Акордонун саясий реформасы: Сенат тарайт, вице-президент болот
Президент Садыр Жапаров менен Жогорку Кеңештин депутаты Шаирбек Ташиев декларация тапшыруу өнөктүгүнүн алкагында миллиарддык мал-мүлкүн каттады. Кыргызстанда 500 миң сом айлык акыны кимдер алат? Курулуш министри Нурдан Орунтаев айрым кызматкерлердин маянасы боюнча түшүндүрмө берди. Коңшу Казакстанда вице-президент кызматы киргизилип, жаңы парламент Курултай деп аталат. Акордо үчүн мындай өзгөрүүлөр эмнеге керек?
