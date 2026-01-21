Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
21-Январь, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 22:24

Бүгүн Азаттыкта

Акордонун саясий реформасы: Сенат тарайт, вице-президент болот

Акордонун саясий реформасы: Сенат тарайт, вице-президент болот
Embed
Акордонун саясий реформасы: Сенат тарайт, вице-президент болот

No media source currently available

0:00 0:25:38 0:00
Түз линк

Президент Садыр Жапаров менен Жогорку Кеңештин депутаты Шаирбек Ташиев декларация тапшыруу өнөктүгүнүн алкагында миллиарддык мал-мүлкүн каттады. Кыргызстанда 500 миң сом айлык акыны кимдер алат? Курулуш министри Нурдан Орунтаев айрым кызматкерлердин маянасы боюнча түшүндүрмө берди. Коңшу Казакстанда вице-президент кызматы киргизилип, жаңы парламент Курултай деп аталат. Акордо үчүн мындай өзгөрүүлөр эмнеге керек?

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG