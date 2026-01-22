Көп аялдуулук: Мияровдун иши сотко жетти
Ирандын мамлекеттик телеканалы өлкөдөгү нааразылык акцияларында 3 миң 117 киши каза тапканын билдирди. Бирок башка маалымат булактарында өлгөндөрдүн саны 5 миңден ашары айтылууда. Укук коргоочу Азиза Абдирасуловага Европа кеңешинин Раул Валленберг атындагы сыйлыгы берилди. Ал бул сыйлыкты Борбор Азиядан биринчи болуп алды. Көп аялдуулукка байланыштуу президенттин Чүй облусундагы мурдагы өкүлү Мирбек Мияровго каршы козголгон иш сотто карала баштады.
