11-Март, 2026-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 16:07
Жаңылыктар

Журналист Алтынай Арстанбекова кармалганы кабарланды

Алтынай Арстанбекова.
Алтынай Арстанбекова.

Ички иштер министрлиги (ИИМ) журналист Алтынай Арстанбекованы кармаганы кабарланды. Бул тууралуу айрым жалпыга маалымдоо каражаттары жазып, ИИМ маалыматты ырастаган да, четке каккан да жок.

Маалыматка ылайык, ага социалдык тармактарда фейк баракчадан чыккан постторго байланыштуу кылмыш иши козголгон. Мунун алдында Фейсбукта эркек кишинин аты менен ачылган баракчаны Алтынай Арстанбекова колдонуп келгени боюнча билдирүүлөр чыккан. Ал баракчада бийликти сындаган, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевди колдогон постторду көрүүгө болот.

Алтынай Арстанбекова буга чейин Next TV телеканалында иштеген. Акыркы жылдары эркин журналист экенин айтып, Фейсбуктагы баракчасында бийликти сындап келаткан. (BTo)

