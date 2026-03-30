Финляндияга түшкөн эки дрондун чоо-жайы иликтенип жатат

Финляндиянын аймагына алгачкы жолу эки дрон түштү. Жергиликтүү бийликтер учкучсуз учактар украиндерге таандык болушу ыктымалдыгын айтышууда. Дрондор тууралуу Финляндиянын премьер-министри Петтери Орпо маалымдады. Анын сөзүнө караганда, күч кызматтары иликтөө жүргүзүп жатышат.
Финляндиянын Коргоо министрлиги жекшембинин таңында, 29-мартта өлкөнүн аймагында бир нече учуучу аппарат байкалганын билдирди. Дрондордун бири Коуволынын түндүк тарабына, дагы бири шаардын чыгыш тарабына түшкөн.
Yle жазгандай, фин премьер-министри дрондор украиндерге таандык болушу ыктымал деп божомолдоп жатат. Орпо учкучсуз учактар өзү кулаганын белгиледи. Ал жакында эле украин аскерлери Орусиянын Финляндия менен чектешкен аймактарын аткылашканын кошумчалады.
29-март күнү Украинанын Коопсуздук кызматы Орусиянын Ленинград облусундагы мунай портуна сокку урганын маалымдаган. Орусиянын бийлиги аскерлер Ленинградда украин тараптын ондогон дрондору жок кылынганын билдирген.
