Президенттин мурдагы кеңешчиси эмнеге кармалды?

УКМКнын маалыматына караганда Кубандыков менен кошо А.К.Т. инициалындагы дагы бир киши кармалган. Алар чет өлкөлүк инвесторлорду алдап, өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирген деп шек саналууда.
Бул факты боюнча Кылмыш-жаза кодексинин “Алдамчылык” беренеси менен кылмыш иши козголуп, кылмышка тиешеси бар бардык адамдарды аныктоо, ошондой эле ушуга окшош башка фактыларды табуу боюнча тергөө амалдары жүрүп жатканын атайын кызмат кошумчалады.
УКМК шектүүлөрдүн аты-жөнүн толук жарыялаган жок. Бирок мекеме тараткан инициалдардын бири Жаныбек Кубандыковдун аты-жөнүнө туура келет. Атайын кызмат тараткан сүрөт да Кубандыковдуку.
Ал буга чейин Садыр Жапаровдун кеңешчиси болуп иштеген. Кызматтан качан алынганы тууралуу маалымат жок.
2025-жылдын 27-декабрында президент Жапаров Чүй облусундагы заводго барган кезде аны коштоп жүргөн жоон топтун арасында Жаныбек Кубандыков да болгон. Бул тууралуу жаңылык жана сүрөттөр президенттин сайтында жарыяланган.
Ал маалыматта Кубандыков тууралуу айтылган эмес. Садыр Жапаров Панфилов районундагы “Тянь-Шань форель” жоопкерчилиги чектелген коомунун иши менен таанышканы белгиленген.
"Мамлекет башчысына заводдун курулушуна жалпысынан 5 миллион АКШ доллары сарпталганы, объект аянты 7 гектарга жакын жер тилкесине курулганы маалымдалды.Курулуш иштери 2025-жылдын май айында башталып, ушул эле жылдын декабрь айында аяктаганы белгиленди. Толук кубаттуулукта иштеген заводдо суткасына 100–130 тонна продукция өндүрүлөт. Завод ишке киргенден кийин 100дөн 120га чейин туруктуу жумуш орундары түзүлөт. Заводдун жетекчиси Илгиз Сарылдык уулу бул көрсөткүч республиканын ички муктаждыктарын толугу менен камсыздоого жана экспорттук багытты өнүктүрүүгө шарт түзөрүн айтты", - деп жазылган президенттин сайтына былтыр декабрда чыккан кабарда.
Жаныбек Кубандыковдун өмүр-баяны тууралуу маалымат ачык булактарда жокко эсе. Улуттук телеканал 2023-жылдын декабрындагы сюжетинде Кубандыковду президент Жапаровдун кеңешчиси катары көрсөтүп, маек алган. 2018-жылы Таластын Бакай-Ата районунда жайгашкан Шыралжын алтын кенинде коомчулук менен байланыш кызматынын өкүлү болуп иштегени маалым. 2010-жылдарда болсо Бишкекте өткөн митингдерде “Жер үй” алтын кенин мамлекетке өткөрүүнү талап кылган акцияларга жигердүү катышып жүргөн.
2026-жылдын 18-апрелинде Бишкекте Кемпир-Абад иши боюнча акталган 27 саясатчы, активист түлөө өткөргөндө, ага Жаныбек Кубандыков да катышкан.
Азырынча Кубандыковдун кайсы инвесторлорду алдоого айыпталып жатканы белгисиз. Ал Жогорку Кеңештин депутаты Медина Кайрылбекованын жолдошу.
“Азаттык” Медина Кайрылбекова менен байланышканда күйөөсү кармалганы тууралуу маалыматты четке каккан.
Кубандыковдун адвокаттары комментарий бере элек.
Шерине