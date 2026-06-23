Баткен районунда өзгөчө кырдаал жарыяланды, селдин кесепетин жоюу иштери жүрүүдө

22-июнда нөшөрлөп жааган жамгырдан улам Баткен шаарынын аймагында жана Баткен районунун Самаркандек, Ак-Татыр, Суу-Башы жана Алтын-Бешик айыл аймактарында, Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагында сел жүрдү.
Баткен районунун аймагында өзгөчө кырдаал режими жарыяланганын 23-июнда райондук бийлик маалымдады.
Мекеме билдиргендей, 22-июнда жааган нөшөрлүү жаандын кесепетинен Баткен районунун аймагында катуу сел жүрүп, бир катар аймактарда чыгым катталды.
23-июнда Баткен районунун акими жана биринчи орун басары жарандык коргонуунун кызмат башчыларынын катышуусунда ыкчам жыйын өткөрдү.
Анда тиешелүү мекеме-ишканаларга селдин кесепетин мүмкүн болушунча кыска мөөнөттө жоюу, бузулган инфраструктураны калыбына келтирүү жана жер-жерлерде ыкчам иш алып баруу боюнча конкреттүү тапшырмалар берилди. Учурда тиешелүү кызматтар атайын техникаларды тартуу менен селдин кесепеттерин жоюу жана калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп жатышканы, кырдаал көзөмөлгө алынганы кабарланды.
Баткен шаарынын мэри Сейтек Кулубаев 23-июнда селдин кесепеттерин жоюу жана кырдаалды көзөмөлдөө боюнча чукул жыйын өткөрдү.
Жыйында тиешелүү мекеме-ишканалардын жетекчилерине селден жабыркаган аймактарда калыбына келтирүү иштерин ыкчам жүргүзүү, калктын коопсуздугун камсыздоо жана жаралган көйгөйлөрдү тез арада чечүү боюнча тапшырмалар берилдгенин мекеменин басма сөз кызматы кабарлады.
"Ошондой эле электр энергиясын калыбына келтирүү, таза суу менен камсыздоо, жолдордун жана социалдык объектилердин абалын көзөмөлдөө маселелери талкууланды. Тиешелүү кызматтар күчөтүлгөн тартипте иш алып барып, селдин кесепеттерин жоюу боюнча иштерди улантууда. Шаар башчысы кырдаалды жеке көзөмөлүнө алып, бардык кызматтарды координацияланган жана ыкчам иштөөгө чакырды", - деп айтылды маалыматта.
Баткендеги жаратылыш кырсыгынын кесепетин тез арада жоюу жана элге көмөк көрсөтүү маселеси мамлекет башчы Садыр Жапаровдун жеке көзөмөлүндө экенин 23-июнда президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди:
"Мамлекет башчысы тийиштүү мамлекеттик түзүмдөргө жана жергиликтүү бийлик органдарына кырсыктын кесепеттерин ыкчам түрдө жоюу, жабыркаган тургундарга бардык зарыл жардамдарды көрсөтүү боюнча чукул тапшырмаларды берди. Учурда сел кырсыгы катталган аймактарда абалды турукташтыруу, жолдорду тазалоо жана жарандардын коопсуздугун камсыздоо боюнча тийиштүү кызматтар күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда".
Жалпысынан, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы кабарлагандай, 23-июнга карата облус аймагында жол каттамдары ачык. Электр энергиясы калыбына келтирилип, берилүүдө.
"Жалпы 1 турак үйдүн ичине, 177 турак үйдүн огород участкасына, 17 турак үйдүн жертөлөсүнө, 23 турак үйдүн чарбалык курулуштарына сел кирген. 8800 метр ички чарбалык жолду бузган. 3 унаа жабыркаган. 13 электр мамычаларын, 10 даана латок агып кеткен жана 6 чакырым жол ар жеринен кум шагылга толгон, 3 ички чарбалык көпүрө, 1 электр тармактар ишканасы, 1 айыл өкмөт короосуна, 1000 метр сел өтүүчү сайдын ичи сел калдыктарына толгон, 4000 метр сел өтүүчү сайдын ар жеринен эрозияга учураган", - деп билдирди облус бийлиги.
Учурда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин күч каражаттары жана куткаруучулар, Жарандык коргонуу кызматтары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөр сел кесепетин жоюу, аймактарды тазалоо жана келтирилген чыгымды тактоо иштерин жүргүзүүдө.
Шерине