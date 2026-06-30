Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
30-Июнь, 2026-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 14:36
Жаңылыктар

Өкмөттө айыл чарба продукцияларын АКШга экспорт кылуу талкууланды

Эрлист Акунбеков менен Лесли Вигеринин жолугушуусу.
Эрлист Акунбеков менен Лесли Вигеринин жолугушуусу.

30-июнда суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министри Эрлист Акунбеков Америка Кошмо Штаттарынын (АКШ) Кыргызстандагы элчиси Лесли Вигери менен жолугушту.

“Ынтымак ордо” анда Кыргызстандын айыл чарба продукциясын экспорттоонун көлөмүн көбөйтүү, кыргызстандык өндүрүүчүлөргө АКШ рыногуна чыгууга көмөк көрсөтүү, сертификация, фитосанитардык талаптар, сапат жана таңгактоо стандарттарына байланышкан маселелер талкууланганын билдирди.

Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашууга 1993-жылы 19-майда Вашингтондо кол коюлган. Стратегиялык документти кыргыз өкмөтү 2015-жылы 21-июлда бир тараптуу денонсациялаган.

Жаңы макулдашуу тууралуу сөз 2017-жылдан бери айтылып келет. Бирок азырынча ага кол коюла элек. (BTo)

Дагы караңыз

Кыргызстанда электр энергиясын керектөө рекорддук деңгээлге чыкты

Белгилүү кинооператор Сапар Койчуманов дүйнөдөн кайтты

Европада аптап маалында 1300 кишинин өмүрү кыйылды

Путин Орусияда күйүүчү май тартыштыгы бар экенин моюнга алды

Кадамжайдагы балдар үйүндө 11 жаштагы өспүрүм каза болду

Футбол: Канада, Бразилия, Парагвай жана Марокко 1/8 финалга чыкты

Улуттук банк жыл башынан бери эң ири интервенция жасады

Баткенде катуу шамалдын чыгымы 16 млн сом деп эсептелди

Шерине

XS
SM
MD
LG