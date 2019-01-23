Тил сөздүк: Адамбаян - повесть болот

Уй дегенди - корова дейт,
Жол дегенди - дорога дейт.
Чүкө деген - альчик болот,
Бала деген - мальчик болот,
Манжа деген - пальчик болот.
Кымбат болсо- дорогой дейт,
Жаш жигитти - молодой дейт.
Абийир деген - совесть болот,
Адамбаян - повесть болот.
Кара сөздү - проза дейт,
Кара жаанды - гроза дейт.
Кудук деген - колодец,
А азамат - молодец.
Жүз дегенди - сто дейсиң,
Коюу болсо - густо дейсиң.
Кургак деген - сухо болот,
Кулак деген - ухо болот.
Буюм-тайым - товар болот,
Чырак деген - фонарь болот.
Листокту - барак деп айт,
Расческаны - тарак деп айт.
Устав деген - адат болот,
Урок деген - сабак болот.
Кеткин деген - пошел болот,
Кеп билбеген позор болот.
Адрести - дарек дешет,
Косточканы - данек дешет.
Акцент деген - басым болот,
Поэт деген - акын болот.
Мама деген - апа болот,
Папа деген - ата болот.
Тарбиясы жакшы балдар,
Так сүйлөсө таза болот.
Наказание - жаза болот,
Нахал адам маза болот.
Мурик эмес - Мурат болот,
Позор деген - уят болот.
Шаг жасасаң - кадам болот,
Бакшы деген - шаман болот.
Весть деген - кабар болот,
Находчивость - амал болот.
Ступня - таман болот,
Рассказ деген - баян болот.
Разграбить - талам болот,
Тил билбеген жаман болот.
Кум электи - грохот дейт,
Чыканакты - локоть дейт.
Висок деген - чыкый болот,
Тил билбеген быкый болот.
Аянт деген - площадь болот,
Ат дегендер - лощадь болот.
Колдогу чор - мозоль болот,
Элчи деген - посол болот.
Эшек деген - осел болот,
Терек деген - тополь болот.
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