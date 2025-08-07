Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
7-Август, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 20:56

Бүгүн Азаттыкта

Талаштуу мыйзам медиа чөйрөнү кантип тескейт?

Талаштуу мыйзам медиа чөйрөнү кантип тескейт?
Талаштуу мыйзам медиа чөйрөнү кантип тескейт?

Коррупцияга айыпталган мурдагы бажычы Райымбек Матраимовдун өкүл баласы Мунарбек Сайпидинов Орусиядан кармалып, 7-августта Кыргызстанга жеткирилгенин ИИМ ырастады. Бишкектин Көк-Жар конушунун 172-контурунда жашаган тургундар президентке, УКМК төрөгасы Камчыбек Ташиевге кайрылды. Буга чейин ал жердеги мыйзамсыз делген курулуштарды бузуу учурунда бир нече кишини милиция кармап кеткен. Президент Садыр Жапаров коомчулукта талаш жараткан “Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө” мыйзамга кол койду. Эми анын медиа чөйрөгө реалдуу таасири кандай болушу мүмкүн?

