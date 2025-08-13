Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
13-Август, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 21:12

Покровск: Орус армиясынын күтүлбөгөн чабуулу

Покровск: Орус армиясынын күтүлбөгөн чабуулу
Покровск: Орус армиясынын күтүлбөгөн чабуулу

Аляскада Трамп менен Путин жолугуп, Украинадагы урушту токтотуу боюнча сүйлөшүүгө саналуу күн калганда майданда кырдаал курчуй баштады. Орусияда көзөмөлдөөчү реестрге кирип калган 91 миң кыргыз жараны сентябрдан тарта өлкөдөн чыгарылышы мүмкүн. Айрым тизмеге кирип калган кыргызстандыктар алардын балдары дагы чектөөлөргө туш болуп жатканын билдирүүдө. Сеулдагы сот Түштүк Кореянын мурдагы президенти, оор кылмышка шектелип жаткан Юн Сок Ёлдун аялы Ким Кон Хини камакка алды. Ал көз боёмочулук кылган, пара алган деп айыпталууда.

