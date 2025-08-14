Линктер

Орусия: WhatsApp, Telegram жарым-жартылай бөгөттөлдү

Кыргызстанга Орусиянын премьер-министри Мишустин расмий менен сапар менен келди. Украинага кол салган соң Батыштын жапырт санкциясына туш болгон Орусия Кыргызстанга байланышын бекемдөөгө аракет кылганы айтылып келет. Аляскада өтчү АКШ-Орусия лидерлеринин саммитин утурлай Украина менен Орусия бири-бирине дрон чабуулун күчөттү. Трамп Аляскадагы жолугушуудан кийин Путин тынчтык жараянына бут тосо турган болсо, анын кесепети оор болорун айтты. Кыргыз өкмөтү эттин баасын 700 сомдон ашырбоону талап кылууда. Бааны эпсиз көтөргөндөргө 3 миң сомдон 13 миң сомго чейин айып салынары айтылууда.

