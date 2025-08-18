"Бир айыл жок болду". Пакистанда селден 400дөй киши каза тапты
Индия, Пакистан, Непалда катуу жамгырдан кийинки күтүүсүз сел 400дөн ашуун адамдын өмүрүн алды, дагы жүздөгөн тургун дайынсыз. Аляскадагы сүйлөшүүдө Путин Крымды Орусияныкы деп таанууну сунуштаганын маалымат агенттиктери жазды. Бүгүн сүйлөшүүнүн жыйынтыгын жана шарттарын Украина жана Европанын бир нече лидери Вашингтондо Трамп менен талкуулашат. Москвадагы кыргыз элчилиги Орусияда согушка азгырылган кыргызстандык куткарылганын билдирди. 4 ай мурда Орусияга келген жаран жакында Москвага жумуш издеп келип, алданып калганын айтууда.
