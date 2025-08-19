Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
19-Август, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 21:29

Бүгүн Азаттыкта

Чолпон-Ата: 24 жаштагы жигиттин өлүмүн атайын комиссия иликтейт

Чолпон-Ата: 24 жаштагы жигиттин өлүмүн атайын комиссия иликтейт
Embed
Чолпон-Ата: 24 жаштагы жигиттин өлүмүн атайын комиссия иликтейт

No media source currently available

0:00 0:18:44 0:00
Түз линк

Чолпон-Атада ур-токмоктон каза болгон Алтынбек Абдыжапаровдун өлүмү боюнча боюнча Саламаттыкты сактоо министрлигинде комиссия түзүлдү. Маркумдун жакындары анын өлүмүн иликтөө өтүнүчү менен бийлик башчыларына кайрылган. Украинадагы урушту токтотуу үчүн Украина, Орусия жана АКШнын лидерлери катышкан, үч тараптуу кездешүу өтөөрү жарыяланды. Зеленский менен Путин акыры бетме-бет отурабы? Ошто 23 жылдан бери ишмердүүлүк жүргүзүп келген “Ак жүрөк” кризистик борбору имаратсыз калып, ага кайрылган жарандарды жайгаштыруу маселеси чечилбей турат.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG