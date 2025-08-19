Чолпон-Ата: 24 жаштагы жигиттин өлүмүн атайын комиссия иликтейт
Чолпон-Атада ур-токмоктон каза болгон Алтынбек Абдыжапаровдун өлүмү боюнча боюнча Саламаттыкты сактоо министрлигинде комиссия түзүлдү. Маркумдун жакындары анын өлүмүн иликтөө өтүнүчү менен бийлик башчыларына кайрылган. Украинадагы урушту токтотуу үчүн Украина, Орусия жана АКШнын лидерлери катышкан, үч тараптуу кездешүу өтөөрү жарыяланды. Зеленский менен Путин акыры бетме-бет отурабы? Ошто 23 жылдан бери ишмердүүлүк жүргүзүп келген “Ак жүрөк” кризистик борбору имаратсыз калып, ага кайрылган жарандарды жайгаштыруу маселеси чечилбей турат.
Чыгарылыштар
-
-
Август 15, 2025
ЕАЭБ: Москва уюмдун аймагын кеңейтүүнү көздөйт
-
Август 14, 2025
Орусия: WhatsApp, Telegram жарым-жартылай бөгөттөлдү
-
Август 13, 2025
Покровск: Орус армиясынын күтүлбөгөн чабуулу
-
Август 12, 2025
Украина менен Орусия жер алмашабы?
-
Август 11, 2025
Абактагы активист Карасартованын соту 15-августка калды
Шерине