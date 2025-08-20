Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
20-Август, 2025-жыл, шаршемби, Бишкек убактысы 20:47

Газа: Израилдин коргоо министри оккупациялоо планын жактырды

Кыргызстанда эттин баасы кымбаттап кеткенине ким күнөөлүү? Атайын кызмат айыл чарба министринин орун басары баш болгон бир нече кишини кармады. Орус армиясы Украинанын Сумы жана Одесса облустарына сокку урду. Москванын соңку чабуулдары АКШ президенти Дональд Трамп Украинадагы урушту токтотууга аракет кылып жаткан маалда болду. Израил ХАМАСтан барымтадагы туткундарды толук кайтарууну талап кылды. Катар менен Египет Газада 60 күндүк ок атышпоо жана барымтада жаткандардын жарымын бошотуу тууралуу сунушту эки жакка тең берген.

