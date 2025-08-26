Орусия "Амина" тиркемеси менен мигранттарды аңдыйбы?
Газанын түштүгүндөгү Насер ооруканасына атылган ракетадан медиктер, жай тургундар, журналисттер болуп, кеминде 20 киши набыт болду. "Рейтер", "Ассошиэйтед Пресс" агенттиктери Израилден беш журналисттин өлүмү үчүн жоопкерчилик алууну талап кылды. Орусиянын Москва шаарында жана Москва облусунда чет элдик жарандар, анын ичинде Кыргызстандын жарандары 1-сентябрдан тарта телефонуна милдеттүү түрдө “Амина” тиркемесин жүктөп алып, ал аркылуу катталуусу керек. Жобону бузгандар көзөмөл реестрине кирип калышы ыктымал. Атайын кызмат сот тармагында коррупция тыйылбай жатканын билдирүүдө. Буга чейин Акыйкатчы институту жарандар арасында укук коргоо жана сот органдарынын ишине нааразылык көп экенин билдирген.
Чыгарылыштар
