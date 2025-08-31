Эгемендиктин 35 жылдыгы Таласта белгиленет

2026-жылы Кыргызстандын эгемендик майрамынын 35 жылдыгы Талас облусунда белгиленет.
Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 30-августта Жалал-Абад шаарында эгемендик майрамына карата уюштурулган иш-чарада билдирди.
"Ар бир облуста өткөрүү чечими – мамлекетибиздин жети облусуна бирдей көңүл бурулуп жаткандыгынын, борбор – аймак деп бөлбөй, бир бүтүн, эгемен өлкө экенибизди даңазалоонун далили", - деди ал.
Эгемендик майрамынын расмий бөлүгү акыркы жылдары ар кайсы аймактарда белгиленип келүүдө. Буга чейин Чүйдө, Ош шаарында уюштурулган. Быйыл 34 жылдыгы Жалал-Абадда өттү.
Шерине