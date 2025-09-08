Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
8-Сентябрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 21:45

Жалал-Абад Манаска айланууга даярбы?

Израил Газадагы операциясын кеңейткенин билдирди, бул үчүн аны сындаган өлкөлөрдүн катары калыңдоодо. Кыргызстан Евробиримдиктин авиациялык "кара тизмесинен" быйыл чыгууну көздөөдө. Нарындагы аэропорт оңдоодон кийин ачылды. Жалал-Абаддын аталышын Манас кылып өзгөртүү долбоору коомдук талкууга чыкты.

