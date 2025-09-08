Жалал-Абад Манаска айланууга даярбы?
Израил Газадагы операциясын кеңейткенин билдирди, бул үчүн аны сындаган өлкөлөрдүн катары калыңдоодо. Кыргызстан Евробиримдиктин авиациялык "кара тизмесинен" быйыл чыгууну көздөөдө. Нарындагы аэропорт оңдоодон кийин ачылды. Жалал-Абаддын аталышын Манас кылып өзгөртүү долбоору коомдук талкууга чыкты.
Чыгарылыштар
-
Сентябрь 05, 2025
Орусия: “кара тизмедеги” 85 миң мигрант эмне болот?
-
Сентябрь 04, 2025
Европа Украинага жардам маселесинде мунасага келеби?
-
Сентябрь 03, 2025
Кытай Бээжинде жаңы аскердик куралын көрсөттү
-
Сентябрь 02, 2025
Ооганстан: Зилзала курмандыктары 1400дөн ашты
-
Сентябрь 01, 2025
Украина тууралуу сөз козголбогон Тяньзин декларациясы
-
Август 29, 2025
БУУ: Коопсуздук кеңеши Украинадагы кырдаалды талкуулайт
Шерине