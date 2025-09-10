Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
Непал: Соцмедианы чектөөгө каршы акция уланууда

Непал: Соцмедианы чектөөгө каршы акция уланууда
Непал: Соцмедианы чектөөгө каршы акция уланууда

Израилдин Катардын башкалаасына жасаган чабуулун эл аралык коомчулук айыптоодо. Израил бул чечимин ХАМАС радикал тобунун жетекчилигин жок кылуу максаты менен түшүндүрдү. Бул окуя Жакынкы Чыгыштагы жагдайга кандай таасир этет? Орусияда мигранттарга мыйзамдашууга берилген мөөнөт 10-сентябрда аяктады. Буга чейин кыргызстандык 14 миңден ашуун мигрант укуктук макамын мыйзамдаштырууга жетишкен. "Кара тизмеде" калган миңдеген мигрант эмне болот? Непалда бийликке каршы элдик толкундоо токтой элек. Өкмөттүн социалдык тармактарды чектөө демилгесине каршы чыккандардын көздөгөнү эмне?

