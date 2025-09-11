Орусиядан 73 миң кыргызстандык чыгарылышы мүмкүн
Бишкек шаардык сотунда эркин журналист Канышай Мамыркулованын иши карала баштады. Буга чейин төрт жылдык пробацияга кесилген журналистке өкүм өзгөрүшү мүмкүнбү? Орусиянын дрондору Польшанын аба мейкиндигине киргени тууралуу маалыматтар тастыкталды. НАТО бул окуяны атайылап жасалган аракет деп эсептесе, Варшава муну "агрессия" деп атоодо. Орусия дрондорунун НАТОго мүчө өлкөнүн аймагына кириши Украинадагы согушка кандай таасир этет? Кыргызстандын 73 миңден ашуун жараны Орусиянын көзөмөл реестрине киргизилди. Эми бул жарандар Орусиянын аймагынан күчтөп чыгарылышы мүмкүн. Расмий Бишкек бул маселени чечүү үчүн аракет көрөбү?
Чыгарылыштар
-
Сентябрь 10, 2025
Непал: Бийликке каршы нааразылык уланууда
-
Сентябрь 09, 2025
Жоокерлерге зомбулук көрсөткөн аскер кызматкерлери кармалды
-
Сентябрь 08, 2025
Жалал-Абад Манаска айланууга даярбы?
-
Сентябрь 05, 2025
Орусия: “кара тизмедеги” 85 миң мигрант эмне болот?
-
Сентябрь 04, 2025
Европа Украинага жардам маселесинде мунасага келеби?
-
Сентябрь 03, 2025
Кытай Бээжинде жаңы аскердик куралын көрсөттү
Шерине