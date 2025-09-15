Газа: Жекшембиде 30 көп кабат үй кыйрады
Чүйдүн Ак-Бешим айылында эки баласын өлтүрүүгө шектелип кармалган эне камалды. Үрөй учурган бул окуянын себептерин билүүгө "Азаттык" аракет кылып көрдү. Израил армиясы Газа шаарын бомбалоону күчөттү. Ал арада Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Жакынкы Чыгыштагы кырдаалды курчутпоого үндөдү. "Аю" холдингдин негиздөөчүсү, ишкер Шаршенбек Абдыкеримовго таандык 10 миллиард сомго тете мүлк мамлекетке алынды. Атайын кызмат ишкерге салык жашырган деген кине койгон.
Чыгарылыштар
-
Сентябрь 12, 2025
Израил Палестин мамлекетин түзүүгө каршы чыкты
-
Сентябрь 11, 2025
Орусиядан 73 миң кыргызстандык чыгарылышы мүмкүн
-
Сентябрь 10, 2025
Непал: Бийликке каршы нааразылык уланууда
-
Сентябрь 09, 2025
Жоокерлерге зомбулук көрсөткөн аскер кызматкерлери кармалды
-
Сентябрь 08, 2025
Жалал-Абад Манаска айланууга даярбы?
-
Сентябрь 05, 2025
Орусия: “кара тизмедеги” 85 миң мигрант эмне болот?
Шерине