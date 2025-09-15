Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
15-Сентябрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 22:59

Газа: Жекшембиде 30 көп кабат үй кыйрады

0:00 0:25:18 0:00
Чүйдүн Ак-Бешим айылында эки баласын өлтүрүүгө шектелип кармалган эне камалды. Үрөй учурган бул окуянын себептерин билүүгө "Азаттык" аракет кылып көрдү. Израил армиясы Газа шаарын бомбалоону күчөттү. Ал арада Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Жакынкы Чыгыштагы кырдаалды курчутпоого үндөдү. "Аю" холдингдин негиздөөчүсү, ишкер Шаршенбек Абдыкеримовго таандык 10 миллиард сомго тете мүлк мамлекетке алынды. Атайын кызмат ишкерге салык жашырган деген кине койгон.

