Израил Газа шаарын басып алуу аракетин көрүүдө
Израилдин армиясы Газа шаарын өз көзөмөлүнө алуу үчүн жердеги операциясын баштады. Гуманитардык уюмдар ансыз да абал курчуп турган Газа апаат коркунучуна кептелет деп тынчсызданууда. Жогорку Кеңешти мөөнөтүнөн мурда таратууну сунуштаган 30дан ашык депутаттын кайрылуусу парламенттин тиешелүү комитетине келип түштү. Депутаттар эмне себептен эртелеп шайлоону көздөшүүдө? "Аю" холдингдин негиздөөчүсү Шаршенбек Абдыкеримовдун 10 миллиард сомдук мал-мүлкү мамлекетке алынышына байланыштуу талкуулар күчөдү. Бир кезде өлкөдөгү эң бай адамдарын бири саналган Абдыкеримовдун ишинин жагдайлары кандай?
Чыгарылыштар
-
Сентябрь 15, 2025
Газа: Жекшембиде 30 көп кабат үй кыйрады
-
Сентябрь 12, 2025
Израил Палестин мамлекетин түзүүгө каршы чыкты
-
Сентябрь 11, 2025
Орусиядан 73 миң кыргызстандык чыгарылышы мүмкүн
-
Сентябрь 10, 2025
Непал: Бийликке каршы нааразылык уланууда
-
Сентябрь 09, 2025
Жоокерлерге зомбулук көрсөткөн аскер кызматкерлери кармалды
-
Сентябрь 08, 2025
Жалал-Абад Манаска айланууга даярбы?
Шерине