Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
16-Сентябрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 22:21

Бүгүн Азаттыкта

Израил Газа шаарын басып алуу аракетин көрүүдө

Израил Газа шаарын басып алуу аракетин көрүүдө
Embed
Израил Газа шаарын басып алуу аракетин көрүүдө

No media source currently available

0:00 0:22:23 0:00
Түз линк

Израилдин армиясы Газа шаарын өз көзөмөлүнө алуу үчүн жердеги операциясын баштады. Гуманитардык уюмдар ансыз да абал курчуп турган Газа апаат коркунучуна кептелет деп тынчсызданууда. Жогорку Кеңешти мөөнөтүнөн мурда таратууну сунуштаган 30дан ашык депутаттын кайрылуусу парламенттин тиешелүү комитетине келип түштү. Депутаттар эмне себептен эртелеп шайлоону көздөшүүдө? "Аю" холдингдин негиздөөчүсү Шаршенбек Абдыкеримовдун 10 миллиард сомдук мал-мүлкү мамлекетке алынышына байланыштуу талкуулар күчөдү. Бир кезде өлкөдөгү эң бай адамдарын бири саналган Абдыкеримовдун ишинин жагдайлары кандай?

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG