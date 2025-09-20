Эстония орусиялык истребителдер өлкөнүн аба мейкиндигин бузганын билдирди

Эстониянын Тышкы иштер министрлиги өлкөнүн аба мейкиндиги бузулганына байланыштуу нааразылык билдирип, нота тапшыруу үчүн Орусиянын убактылуу ишенимдүү өкүлүн чакырды. Мекеме тараткан билдирүүгө караганда, жума күнү МиГ-31 кыргын салуучу үч учак Эстониянын аба мейкиндигине уруксатсыз кирип барып, ал жакта 12 мүнөт учкан.
“Бул жылы Орусия Эстониянын аба мейкиндигин төрт жолу бузду, мунун өзү эле кабыл алынгыс. Бирок бул жолу үч истребителдин биздин аймакка кирип келиши кабыл алынгыс жана болуп көрбөгөндөй уятсыздык”, - деген өлкөнүн тышкы иштер министри Маргус Цахкна.
Эстониянын ERR телекомпаниясы окуя Фин булуңундагы Вайндло аралында болгонун кошумчалады. Маалыматка караганда, истребителдердин учуу планы жок болгон жана алардын транспондерлери өчүрүлгөн.
Politico басылмасынын булактары истребителдер Таллинди көздөй бараткан жана аларга карата италиялык F-35 кыргын салуучу учактары абага көтөрүлгөнүн маалымдашты.
Өлкөнүн премьер-министри Кристен Михал Эстония НАТОнун жобосундагы 4-беренени колдонуп, коопсуздукка коркунуч жаралган учурда өнөктөштөрү менен кеңешерин билдирди.
Британиянын Guardian басылмасы НАТО түзүлгөн 1949-жылдан бери бул берене жети жолу колдонулганын жазды. Акыркы жолу Польша 20дай учкучсуз учактар аба мейкиндигин бузуп киргенден кийин пайдалаган.
10-сентябрда 15тен ашуун орусиялык дрон Польшанын аба мейкиндигин бузуп кирген. Поляк армиясы жана НАТОдогу өнөктөштөр истребителдерди абага көтөрүп, дрондор атып түшүрүлгөн.
Бул НАТОнун аймагында дрондор кулатылган биринчи учур. 12-сентябрда Польша орус-беларус биргелешкен "Запад-2025" аскердик машыгууларына байланыштуу Беларус менен чек арасын толук жапкан.
Шерине