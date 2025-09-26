Жогорку Кеңеш 25-сентябрда өзүн өзү таркатты. Ага 84 депутат “макул” деп добуш берип, эч ким “каршы” болгон жок. Жогорку Кеңештин өзүн өзү таркатуу чечими жана алдыдагы парламенттик шайлоо тууралуу “Бүтүн Кыргызстан” партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадумаров “Азаттыкка” маек курду.
Адахан Мадумаров: Шайлоодо байларга артыкчылык берилүүдө
