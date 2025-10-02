АКШ Киевге Орусиянын энергетикасы тууралуу чалгын маалыматын берет
Мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашеванын өлүмүнөн соң президент Садыр Жапаров Баш мыйзамга өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөрдү. Маселе коомчулукта талкууланып, ача пикирлер айтылууда. Израилдин аскер-деңиз флотунун кемелери Газага жардам жеткиребиз деп бараткан активисттердин бир нече кемесин токтоткону маалым болду. Кармалгандардын арасында швед экоактивисти Грета Тунберг да бар. БШК парламенттик шайлоонун алдында округдардын чек арасын жарыялады. Жогорку Кеңешке чукул шайлоо 30-ноябрга дайындалды.
Чыгарылыштар
-
Октябрь 01, 2025
"Сөөктүн бетин ачтырган жок". Айсулуунун аянычтуу өлүмү
-
Сентябрь 29, 2025
АКШ: Трак айдоочуларга чектөөнү күчөтөт
-
Сентябрь 26, 2025
Орусияда концерт учурунда мигранттар кармалды
-
Сентябрь 25, 2025
Израилдин танктары Газа шаарына кирди
-
Сентябрь 24, 2025
Кыргызстанга дары-дармектин 50% аткезчилик менен ташылууда
-
Сентябрь 23, 2025
Курулуштагы үч өлүм: коопсуздукка ким жооптуу?
