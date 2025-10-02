Линктер

2-Октябрь, 2025-жыл, бейшемби

АКШ Киевге Орусиянын энергетикасы тууралуу чалгын маалыматын берет

Мыкаачылык менен өлтүрүлгөн 17 жаштагы окуучу кыз Айсулуу Мукашеванын өлүмүнөн соң президент Садыр Жапаров Баш мыйзамга өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөрдү. Маселе коомчулукта талкууланып, ача пикирлер айтылууда. Израилдин аскер-деңиз флотунун кемелери Газага жардам жеткиребиз деп бараткан активисттердин бир нече кемесин токтоткону маалым болду. Кармалгандардын арасында швед экоактивисти Грета Тунберг да бар. БШК парламенттик шайлоонун алдында округдардын чек арасын жарыялады. Жогорку Кеңешке чукул шайлоо 30-ноябрга дайындалды.

