АКШнын Tomahawk ракетасы Москваны чочулатат
Путин АКШ Киевди "Томагавк" ракеталары менен камсыздаса, арты жаңы эскалацияга алып келерин эскертти. Зеленский сураган бул ракетанын түрү 2.5 миң чакырымга чейин учууга кудуреттүү. Бишкектин Биринчи май районунун аймагында митинг-пикет өткөрүүгө салынган тыюу кайрадан узарды. Кыргызстанда күйүүчү май кымбаттоодо.
