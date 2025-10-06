Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
6-Октябрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 22:20

Бүгүн Азаттыкта

Газадагы соңку кырдаал: Трамптын планы, ХАМАСка басым

Газадагы соңку кырдаал: Трамптын планы, ХАМАСка басым
Embed
Газадагы соңку кырдаал: Трамптын планы, ХАМАСка басым

No media source currently available

0:00 0:18:58 0:00
Түз линк

Бишкекте Ак-Ордо конушунда бир үйдөн эки адам -эжеси менен иниси өлтүрүлүп, шектүү изделип жатат. Коомчулукту нес кылган окуя боюнча Ички иштер министрлигинде тергөө тобу түзүлүп, ишти министр Улан Ниязбеков көзөмөлгө алды. Газада ок атууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу планын сунуш кылган АКШнын президенти Дональд Трамп келишимдин биринчи баскычы апта аягына чейин ишке ашырылат деп үмүттөнөрүн билдирди. Кыргызстанда бийлик алмашууга алып келген 2020-жылдагы Октябрь окуясына беш жыл болду. Жогорку Кеңешке өткөн адилетсиз шайлоодон кийин эл митингге чыгып, ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткен. Андан бери эмне өзгөрдү?

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG