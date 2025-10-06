Газадагы соңку кырдаал: Трамптын планы, ХАМАСка басым
Бишкекте Ак-Ордо конушунда бир үйдөн эки адам -эжеси менен иниси өлтүрүлүп, шектүү изделип жатат. Коомчулукту нес кылган окуя боюнча Ички иштер министрлигинде тергөө тобу түзүлүп, ишти министр Улан Ниязбеков көзөмөлгө алды. Газада ок атууну токтотуу жана барымтадагыларды бошотуу планын сунуш кылган АКШнын президенти Дональд Трамп келишимдин биринчи баскычы апта аягына чейин ишке ашырылат деп үмүттөнөрүн билдирди. Кыргызстанда бийлик алмашууга алып келген 2020-жылдагы Октябрь окуясына беш жыл болду. Жогорку Кеңешке өткөн адилетсиз шайлоодон кийин эл митингге чыгып, ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кеткен. Андан бери эмне өзгөрдү?
Чыгарылыштар
Октябрь 03, 2025
АКШнын Tomahawk ракетасы Москваны чочулатат
Октябрь 01, 2025
"Сөөктүн бетин ачтырган жок". Айсулуунун аянычтуу өлүмү
Сентябрь 29, 2025
АКШ: Трак айдоочуларга чектөөнү күчөтөт
Сентябрь 26, 2025
Орусияда концерт учурунда мигранттар кармалды
Сентябрь 25, 2025
Израилдин танктары Газа шаарына кирди
