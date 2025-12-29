Кыргыз-тажик чек арасы: Алмашылган айылдардагы мүлктү тактоо аяктады
Президент Садыр Жапаров мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевди Кыргыз эл баатыры наамынан, сыйлыктарынан ажыратты. Президенттин администрациясы муну сот өкүмүн аткаруу деп негиздесе, айрымдар "саясий чечим" деп сыпатташат. Зеленский менен Трамп жекшембидеги 3 сааттык сүйлөшүү жемиштүү болгонун, согушту токтотууга кыйла жакындатканын билдиришти. Ысык-Көлдө Балыкчы - Бөкөнбаев - Барскоон унаа жолунун курулушу беш жылдан бери бүтпөй жатат.
