Линктер

Русский
ЭЕ/АРнун бардык сайттары
РУС
site logo site logo
Артка Алдыга
ЧУКУЛ КАБАР!
29-Декабрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Бишкек убактысы 22:25

Бүгүн Азаттыкта

Кыргыз-тажик чек арасы: Алмашылган айылдардагы мүлктү тактоо аяктады

Кыргыз-тажик чек арасы: Алмашылган айылдардагы мүлктү тактоо аяктады
Embed
Кыргыз-тажик чек арасы: Алмашылган айылдардагы мүлктү тактоо аяктады

No media source currently available

0:00 0:22:12 0:00
Түз линк

Президент Садыр Жапаров мурдагы мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевди Кыргыз эл баатыры наамынан, сыйлыктарынан ажыратты. Президенттин администрациясы муну сот өкүмүн аткаруу деп негиздесе, айрымдар "саясий чечим" деп сыпатташат. Зеленский менен Трамп жекшембидеги 3 сааттык сүйлөшүү жемиштүү болгонун, согушту токтотууга кыйла жакындатканын билдиришти. Ысык-Көлдө Балыкчы - Бөкөнбаев - Барскоон унаа жолунун курулушу беш жылдан бери бүтпөй жатат.

Пикирлерди көрүңүз

Шерине

Чыгарылыштар

Бардык чыгарылыштар
ТВ программалар Радио программалар
XS
SM
MD
LG