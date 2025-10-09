Линктер

ЧУКУЛ КАБАР!
9-Октябрь, 2025-жыл, бейшемби, Бишкек убактысы 21:48

Варшавадагы жыйын: "Сөз эркиндиги боюнча чындыкты айттык"

Варшавадагы жыйын: "Сөз эркиндиги боюнча чындыкты айттык"
Варшавадагы жыйын: "Сөз эркиндиги боюнча чындыкты айттык"

Бишкектин Ак-Ордо-3 конушундагы эки адамдын өлүмү боюнча жаңы жагдайлар чыкты. Шектүү үйгө акча үчүн киргенин айтса, маркумдун жубайы кылмышка шектүү чын эле милиция кармаган 19 жаштагы жигит экенин тааныды. Дональд Трамп Израил менен ХАМАС радикал тобу Египеттеги сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында мунасага келгенин билдирди. Кыргызстан Газадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча иш-аракетти кубаттады. Варшавада адам укуктары боюнча конференция өтүп жатат. Ага Кыргызстандан жарандык коомдун өкүлдөрү да катышып, өлкөдө адам укуктарынын сакталышы, сөз эркиндиги тууралуу баяндама жасайт.

