Шайлоо-2025: Талапкер акчаны кайдан табат?
ХАМАС туткундарды, Израил абактагыларды бошотту. АКШнын президенти Дональд Трамп Газада согуш токтогонун жарыялады. Жогорку Кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоого талапкер болуп катышуу ниетин билдирип Борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендер 200гө жакындады. Ал тапта арыз тапшыргандар элден акча чогултуу ишинде маселе жаралды. Коомчулукка президент Садыр Жапаровдун карындашы Лаззат Нургожоеванын колун сурап таанылган Афтандил Сабырбековго жана анын агасына сот өкүмү чыкты.
Чыгарылыштар
Октябрь 10, 2025
"Киргизиянын" тургундары сотко чакыруу ала баштады
Октябрь 09, 2025
Варшава: "Сөз эркиндиги боюнча чындыкты айттык"
Октябрь 08, 2025
Газа боюнча сүйлөшүүгө Трамптын күйөө баласы кошулду
Октябрь 07, 2025
"Клооптун" иши: Адвокат шаардык сотко арызданды
Октябрь 06, 2025
Газадагы соңку кырдаал: Трамптын планы, ХАМАСка басым
Октябрь 03, 2025
АКШнын Tomahawk ракетасы Москваны чочулатат
