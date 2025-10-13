Линктер

Шайлоо-2025: Талапкер акчаны кайдан табат?

ХАМАС туткундарды, Израил абактагыларды бошотту. АКШнын президенти Дональд Трамп Газада согуш токтогонун жарыялады. Жогорку Кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоого талапкер болуп катышуу ниетин билдирип Борбордук шайлоо комиссиясына арыз бергендер 200гө жакындады. Ал тапта арыз тапшыргандар элден акча чогултуу ишинде маселе жаралды. Коомчулукка президент Садыр Жапаровдун карындашы Лаззат Нургожоеванын колун сурап таанылган Афтандил Сабырбековго жана анын агасына сот өкүмү чыкты.

