ЧУКУЛ КАБАР!
14-Октябрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 21:38

Өлүм жазасы: "Укук коргоо, сот системасы кынтыксыз иштеши керек"

Милиция Ак-Ордогу эки адамдын өлүмүнө шектелген 19 жаштагы жаран тергөө учурунда качууга аракет кылганда жок кылынганын билдирди. Кылмышка шектүүнүн өлүмү коомчулукта бул иш боюнча талкууну күчөттү. Египеттин Шарм-эл-Шейх шаарында өткөн саммитте Газа жана Жакынкы Чыгышка тынчтык орнотуу боюнча декларацияга кол коюлду. Кыргызстандын Конституциясын өзгөртүп, өлүм жазасын киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыкты. Президенттин администрациясы сунуштаган документте балдарды зордуктагандар жана зордуктоо менен коштолгон адам өлтүрүүгө күнөөлүүлөр өлүм жазасына тартылат.

