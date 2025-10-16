Орусия: "Кара тизмеде" дагы 75 миңдей кыргызстандык калды
Ооганстан менен Пакистан ок атууну токтотууну макулдашты. 11-12-октябрда болгон кармашта ондогон кишинин өмүрү кыйылып, негизги чек ара бекеттери жабылган. Бишкек шаардык соту “Социал-демократтар” партиясынын лидери жана партиянын эки мүчөсүнө чыккан райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырып, аларды коюлган айып боюнча күнөөлүү деп тапты. Орусияда көзөмөлдөөчү реестрде 75 миңдей кыргызстандык калды. Орусиянын Мамдумасынын спикери Вячеслав Володин буга чейин “770 миң мигрант өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш экенин” айткан.
