ЧУКУЛ КАБАР!
17-Октябрь, 2025-жыл, жума, Бишкек убактысы 21:18

Бүгүн Азаттыкта

Украина: Путин менен сүйлөшкөн Трамп Зеленскийге жолугат

Түз линк

Украинанын лидери Владимир Зеленский АКШнын президенти Дональд Трамп менен жолугуу үчүн Вашингтонго барды. Бир күн мурун Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон эки сааттан ашык сүйлөшкөн. “Ужас Бишкека Аверсион” деп аталган Telegram каналына Бишкектеги мектептерге кол салуу тууралуу билдирүү мектептерди дүрбөлөңгө салды. Коркутууларды тараткан адам чет элдик жаран Ярослав Овсюк болуп чыкты. “Эмнести Интернешнл” укук коргоо уюму абакта отурган журналист Махабат Тажибек кызын бошотуп, ишин кайра кароого чакырган петиция жарыялады. Ал 2024-жылдан бери камакта жатат.

Пикирлерди көрүңүз

