ЧУКУЛ КАБАР!
21-Октябрь, 2025-жыл, шейшемби, Бишкек убактысы 21:48

Кыргызстанга күйүүчү майды ким берет?

Бишкекте жол кырсыгында каза болгон өспүрүмдүн энеси бийликке кайрылып, авария жасаган балдардын ата-энелеринин да жоопкерчилигин мыйзам алкагында кароого чакырды. Үч күн мурда Бишкектеги жол кырсыгынан бир өспүрүмдүн өмүрү кыйылып, үч киши жабыркады. Владимир Путин Дональд Трамп менен сүйлөшүүдө согушту токтотуу үчүн Украина Донбасстын калган бөлүгүн Орусияга өткөрүп бериш керек деген талабын кайталады. Трамп “азыркы майдан сызыгында "согушту токтотууга чакырса, Киев Донбассты берүүгө макул эместигин билдирди. Камактагы ишкер Имамидин Ташов абактагы басым-кысымга даттанып 22 күндөн бери ачкачылык кармап жатканын айтып чыкты. Жаза аткаруу мекемеси ишкердин дооматын четке какты.

